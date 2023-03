Ok all’assegnazione delle 36 case popolari di via Flumentepido   

Ci è voluto un po’ di tempo ma il Comune sembra aver risolto il problema dell’assegnazione degli appartamenti realizzati nelle due palazzine tra via Serbariu e via Flumentepido: venti abitazioni, quelle con il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, saranno riservate alla graduatoria per persone con disabilità mentre i restanti 16 alloggi andranno ai richiedenti presenti nelle graduatorie generali.

Si sblocca così dopo molti mesi di attesa, e di polemiche, una partita importante per l’amministrazione. C’erano già state delle interlocuzioni con le persone presenti in posizioni utili nelle graduatorie, ma nessuna assegnazione ufficiale perché si stavano verificando degli aspetti legati agli appartamenti. Si è così stabilito, come fanno sapere dagli uffici comunali «che 18 degli alloggi sono costruiti con il pieno abbattimento delle barriere architettoniche. Gli altri, invece, pur all’interno di un edificio dotato di rampe e di ascensori e quindi realizzato nel rispetto del principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche, sono classificati come “adattabili”: dispongono cioè di una “accessibilità differita”, che comporta la necessità dell’eventuale esecuzione di limitati interventi allo scopo di renderli completamente ed agevolmente fruibili anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale». Da qui la decisione: venti alloggi verranno riservati alla “sub-graduatoria disabili” gli altri 16 saranno assegnati attingendo alle “graduatorie generali”.

Proprio la doppia graduatoria ha creato non pochi problemi all’assessorato alle Politiche della casa. Non sono mancate le polemiche per i ritardi nell’assegnazione. Ora l’assessora Gabriella Deidda, dopo il lavoro degli uffici, sembra aver trovato la quadra che dovrebbe portare a breve alle assegnazioni. E finalmente i 36 appartamenti potranno essere occupati dai legittimi assegnatari. (m. v.)

