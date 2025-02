Ok all’appalto, i giardinieri tornano al lavoro 

Dopo tre settimane di disperazione e incertezze sul futuro, è arrivata la fumata bianca tanto attesa: i quattordici giardinieri, rimasti a casa senza stipendio dal 1° febbraio, torneranno a lavoro. Il Comune di Selargius ha affidato il nuovo appalto a un raggruppamento di imprese - Avr e Imera - tempo qualche giorno per definire i dettagli burocratici necessari per le assunzioni, poi ripartirà la manutenzione degli spazi verdi in città. Molto probabilmente da inizio marzo, salvo intoppi. «Finalmente», il commento dei sindacati, «l’auspicio è che in futuro non si verifichino più interruzioni e disagi simili».

Lo stop

Lo stesso problema si era presentato lo scorso anno: il servizio manutenzione di giardini, parchi e cortili scolastici, è rimasto bloccato per un mese anche nel 2024, poi affidato tramite gara ponte a una cooperativa sociale, e prorogato più volte in attesa di far partire il nuovo appalto. Proroghe concesse sino a gennaio, poi la scadenza finale e tutti a casa. Un dramma raccontato anche dalla moglie di uno dei giardinieri attraverso una lettera rimbalzata sui social e in Consiglio comunale.Ieri la svolta. Dopo l’affidamento dell’appalto per due anni - prorogabile di un ulteriore anno - i rappresentanti delle due ditte che si sono aggiudicate il servizio sino al 2028 sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco.

Il primo cittadino

«Giovedì abbiamo provveduto all’aggiudicazione della gara seguita dalla comunicazione alle imprese vincitrici che abbiamo ricevuto ieri», spiega Gigi Concu. «A inizio della settimana prossima si procederà con la consegna del cantiere sotto riserva di legge, dopodiché provvederanno a formalizzare le assunzioni dei dipendenti per poter far ripartire il servizio. A tutti loro auguriamo buon lavoro, rinnovando la stima e la comprensione per le difficoltà subite, che come amministrazione abbiamo cercato di alleviare facendo tutto ciò che era in nostro potere».

I sindacati

Emergenza rientrata quindi. «Siamo soddisfatti della conclusione di questo iter nonostante il ritardo e i disagi causati», commenta il segretario Flai Cgil Matteo Vacca, che insieme alla Uil si è battuto in queste settimane al fianco dei giardinieri rimasti senza salario. «Noi continueremo a vigilare affinché in futuro non ci siano altri intoppi e vengano tutelati i diritti dei lavoratori». In prima linea anche il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni, che sullo stop della manutenzione del verde ha presentato diverse interrogazioni: «Anche stavolta il disagio è durato un mese, mi auguro almeno che d’ora in avanti si presti più attenzione e non ricapitino più interruzioni nel servizio».

