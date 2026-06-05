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Monserrato.
06 giugno 2026 alle 00:30

Ok all’apertura straordinaria dell’Anagrafe 

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Evitare un’emergenza agli sportelli in piena estate. È l’obiettivo del piano comunale in vista del 3 agosto, data a partire dalla quale le vecchie carte d’identità cartacee perderanno validità. Una scadenza destinata a provocare un inevitabile aumento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Per questo l’amministrazione ha organizzato due aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe in via San Lorenzo, previste per il 10 e il 24 giugno, a cui ne seguiranno altre un pomeriggio a settimana nei mesi di luglio e agosto. Gli appuntamenti saranno riservati ai residenti che non dispongono di altri documenti validi oppure che devono partire per l’estero durante l’estate. Accesso consentito solo su prenotazione, da effettuare al 070.5792229 o direttamente agli uffici comunali. Sarà necessario presentare la vecchia carta cartacea, una fotografia formato tessera recente già stampata e la tessera sanitaria. Il costo del rilascio è di 22,21 euro.

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