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Giunta.
03 novembre 2026 alle 00:23

Ok alla variazione di bilancio, c’è il maxi fondo da 1,4 milioni 

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Nuovi finanziamenti e investimenti con risorse in cassa. Via libera della Giunta alla variazione di bilancio che spalma i fondi disponibili, in attesa del sì oggi in Consiglio comunale.

La parte più consistente della manovra finanziaria è il Fondo unico per i Comuni della Regione: quasi 1 milione e 400mila euro. La lista dei progetti e delle iniziative finanziate col maxi fondo è lunga: pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua per 100mila euro, 60mila destinati alla pulizia delle grondaie delle scuole e 25mila riservati al servizio di presidio e custodia degli immobili comunali con soggetti svantaggiati, più i 30mila per il supporto alla gestione degli impianti sportivi. Altri 212mila euro sono destinati ai progetti di inclusione sociale e 200mila alle associazioni che assistono senza fissa dimora e persone in difficoltà, mentre poco più di 400mila vanno all’implementazione della rete in fibra ottica e 260mila euro circa alla manutenzione straordinaria delle scuole.

Nella manovra rientrano anche i 725mila euro dalla Regione per mitigare i costi della raccolta dei rifiuti urbani: le somme sono accantonate per coprire eventuali maggiori oneri. Poi, 537mila euro per il comparto unico del pubblico impiego, oltre a una serie di trasferimenti mirati. Infine, i fondi nell’ambito Plus Quartu-Parteolla: 244mila euro per l’invecchiamento attivo degli anziani, e oltre 1,5 milioni per il programma Ritornare a casa. All’interno della variazione viene investito anche mezzo milione dell’avanzo di amministrazione. (f.l.)

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