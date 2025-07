Ok alla “tregua umanitaria”, lanci di cibo su Gaza 

Tel Aviv. Spinto da una pressione internazionale sempre più intensa di fronte alla catastrofe umanitaria provocata dalla fame e dalla mancanza dei beni essenziali, Israele ha ceduto e ha annunciato una «pausa tattica» per 10 ore al giorno delle sue operazioni militari in alcune parti di Gaza, insieme all’apertura di «percorsi sicuri» per l'arrivo degli aiuti alla popolazione ormai ridotta allo stremo.

L’Idf ha ripreso il lancio dal cielo di pacchi di farina, zucchero e cibo in scatola, mentre anche Giordania ed Emirati hanno paracadutato nell’enclave almeno 25 tonnellate di beni con i loro aerei. E dopo 150 giorni anche l’Egitto ha fatto entrare dal valico di Rafah 120 camion di aiuti umanitari, tra cui cibo e forniture mediche dell’Onu, della Mezzaluna Rossa egiziana e degli Emirati. Un primo passo per alleviare la crisi che intanto continua a uccidere ogni giorno a Gaza: sei le persone decedute per la fame solo nelle scorse 24 ore, tra cui due bambini, mentre a decine continuano a morire per gli attacchi in tutta la Striscia, compresi 24 uccisi nelle zone designate alla distribuzione degli aiuti. L’esercito israeliano ha precisato comunque che «continuerà le operazioni offensive» contro Hamas, e per il premier Netanyahu, con questa mossa l’Onu «non avrà più scuse», e non potrà incolpare il suo governo per la mancanza di cibo a Gaza.

