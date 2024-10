Ok alla rinascita del parco Parodi 

Giochi inclusivi, nuovi spazi verdi, i bagni pubblici e barriere vegetali per limitare rumori e inquinamento da traffico.

Via libera al documento per la rinascita del parco Parodi, l’area comunale del litorale ricavata intorno alla chiesetta di Sant’Andrea. La delibera che dà il via alla progettazione è stata approvata dalla Giunta con tanto di tempi: affidamento della gara d’appalto a febbraio del prossimo anno, fine lavori entro dicembre.

Un progetto da 180mila euro: 140mila risorse della Regione, il resto lo stanzia il Comune. Fra le priorità date dal settore Ambiente ci sono una serie di interventi di mitigazione degli impatti, attraverso l’inserimento di barriere vegetali nel lato confinante con la via Leonardo da Vinci, in modo da limitare rumori e polveri derivanti dal traffico, ma anche il ripristino delle parti di pavimentazione sconnesse, e l’abbattimento e sostituzione delle palme decimate dal punteruolo rosso con esemplari arborei autoctoni. E ancora: la manutenzione di spazi adatti ad ospitare attività culturali, la creazione di aree gioco per i diversamente abili oltre alla manutenzione straordinaria di quelle esistenti. E infine l’installazione dei servizi igienici.

«Dopo i lavori di via dell’Autonomia, quelli in corso nella piazza della chiesa Santa Maria degli Angeli, l’investimento sul campo sportivo, continua l’impegno dell’amministrazione per dare a Flumini le infrastrutture che sono sempre mancate», commenta l'assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA