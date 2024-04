Ok alla nuova passeggiata sotto le mura 

Rivoluzione in arrivo sotto le sue mura, con il sogno di una nuova passeggiata all’aperto tra i Giardini pubblici e il vicino Bastione di Saint Remy. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento del costone roccioso e delle grotte naturali nell’area esterna della Scuola all'aperto Mereu, lavori che – secondo le stime – si aggirano intorno ai 9,5 milioni di euro.

Elaborato da un raggruppamento temporaneo di professionisti, il progetto dell'amministrazione mira a riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area di pregio storico e architettonico nel centro storico della città, originato da una complessa stratificazione, che riguarda lo sviluppo della cinta muraria della città. Inizialmente confinato agli spazi esterni di stretta pertinenza della Scuola all'aperto Mereu, il progetto si è esteso per creare un percorso di collegamento con il giardino sotto le mura e con il Bastione di Saint Remy.

L'area è situata lungo il viale Regina Elena e precisamente nella fascia perimetrale delle mura Est, dall’ex Scuola Mereu, prossima ai Giardini Pubblici di Via Ubaldo Badas, fino alla connessione con il Parco sotto le Mura in prossimità del Bastione di Saint Remy. «Questa fase - specifica la delibera - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto atto propedeutico all'inserimento dell'intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026».

