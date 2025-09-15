VaiOnline
Via Mar Ligure.
16 settembre 2025 alle 01:25

Ok alla mensa anche nella scuola del litorale 

L’anno scolastico in città inizia con una novità che riguarda gli studenti del litorale: dirigenza scolastica e Comune stanno lavorando in questi giorni per attivare la mensa anche nell’istituto di via Mar Ligure. Nel plesso verrà ricavato infatti uno spazio per ospitare gli alunni durante il pranzo, e di conseguenza attivato il tempo prolungato.

Intanto i genitori che vogliono usufruire del servizio mensa per i figli iscritti negli istituti cittadini, hanno tempo sino al 22 settembre per presentare l’iscrizione. Ma a una condizione: mamme e papà dovranno dimostrare di aver pagato il servizio sino all’ultima rata. Un requisito richiesto con l’ultimo appalto per far fronte all’evasione che si concentrava anche nelle mense delle scuole - distribuite nei 4 Istituti comprensivi - dove ogni giorno vengono serviti circa 1.500 pasti.

Sino a quattro anni fa il fenomeno era allarmante: un buco di 200mila euro e oltre il 20 per cento delle famiglie quartesi che da anni non pagano la retta mensile del servizio mensa. Un dato persino migliorato rispetto al 2019, quando i mancati incassi ammontavano addirittura a 1 milione di euro. Lo scorso anno l’ulteriore miglioramento con un centinaio di genitori morosi.

Ora - fanno sapere dal settore Pubblica istruzione del Comune - l’evasione è stata quasi azzerata.

