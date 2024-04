Ok alla gara per rifare la fontana 

Il Comune velocizza l'iter per la riqualificazione della storica fontana della passeggiata di via Caracalla. A inizio marzo è stato approvato il progetto esecutivo dalla Giunta, ma prima di procedere con l’appalto dei lavori, è necessario individuare i soggetti che sono interessati a partecipare alla procedura negoziata (senza bando) dalla quale verrà fuori il nome della ditta che si occuperà dell'intervento.

Per questo motivo è stata indetta una manifestazione di interesse alla quale possono partecipare le imprese che poi verranno valutate per la scelta finale. Occorre presentare la propria candidatura mediante un modulo allegato all'avviso pubblicato sul sito del Comune, entro e non oltre le 23.59 di domenica 21 aprile. La fontana verrà rifatta da zero: ora c'è la vasca, ma verrà molto probabilmente realizzata “a terra”, come quella che c’è nel porto di Cagliari.

