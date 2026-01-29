Ok al varco elettronico, la pineta diventa una Ztl 

La giunta comunale di Sinnai ha attivato una Ztl, zona a traffico limitato, all’interno del parco urbano della pineta dove la scorsa estate è stato anche riaperto il punto di ristoro. Con questo provvedimento si vuole disciplinare l’accesso all’oasi urbana, il transito veicolare e il funzionamento del varco elettronico di controllo.

«Il provvedimento», si legge nella nota del Comune, «regola le modalità di ingresso e il monitoraggio per preservare l’area verde. Il varco elettronico prevede l’attivazione di un sistema di controllo degli accessi e la rilevazione dei transiti per monitorare l’ingresso dei veicoli».

Il Comune ha già dato l’incarico a una ditta di fare lo studio di questo impianto che poi dovrà essere omologato dal Ministero. Preventivata una spesa di 40mila euro. «La Giunta», ha detto Cristiano Spina, assessore comunale alla viabilità, «ha approvato anche la disciplinare che regola gli ingressi autorizzati. Col varco chiuso (a semaforo rosso), hanno l’accesso in pineta solo i mezzi autorizzati (forestali e mezzi di soccorso). Col varco verde, le limitazioni al traffico di auto, sono legate alle tipologie delle emissioni degli scarichi delle stesse macchine. Questo, ovviamente, per tutelare i fruitori del parco: i pedoni e i ciclisti che sono quelli a maggiore rischio di assordire gli stessi gas».

I tempi di attuazione del progetto Ztl? «Tutto è legato», risponde Spina, «alla omologazione dell’impianto da parte del Ministero con l’approvazione delle norme che regolano l’accesso e la circolazione, definendo chi può transitare e le modalità tecniche del controllo». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA