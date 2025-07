Ok al trasferimento della colonia felina 

I lavori per la costruzione di un grosso polo commerciale in via Giulio Cesare, davanti al cimitero comunale, cominceranno a breve.

Da qualche giorno erano fermi in attesa di definire il destino della colonia felina censita accanto al terreno in cui sono arrivate le ruspe, troppo vicina a dove passeranno i mezzi per garantire la sicurezza dei gatti.

L’ok dell’Asl

A sbloccare la situazione è arrivata la nota del Servizio Veterinario dell’Asl, che ha dato parere positivo allo spostamento della colonia in un terreno pubblico in via Capo Comino, proposto dal Comune ma giudicato non idoneo dalle associazioni animaliste.

Il Comune nei prossimi giorni predisporrà l’area realizzando una recinzione, che dovrebbe delimitare un’area di più di 130 metri quadri, e si interfaccerà con il Corpo Forestale per inserire alberi in grado di fornire maggiore ombreggiatura, al momento limitata. Ma gli animalisti non ci stanno e promettono battaglia.

Il Comune

«Avevamo trovato da subito questa soluzione per mettere la colonia a dimora in via Capo Comino», evidenzia l’assessore al Benessere Animale Saverio De Roma. «La proposta fatta ai volontari era stata rifiutata. Vista la necessità di mettere in sicurezza i gatti ho contattato la direttrice del Servizio Veterinario dell’Asl Paola Locci, che con relazione tecnica ha espresso invece parere positivo per via Capo Comino. Da subito uno dei proprietari dei terreni in cui attualmente dimorano i gatti si è reso disponibile a recintare il terreno e costruire una tettoia per ripararli dalle intemperie. L'amministrazione comunale ha adottato tutti gli accorgimenti previsti dalla legge per salvaguardare i felini».

Sulla stessa linea il sindaco Tomaso Locci. «Siamo sempre dalla parte degli animali, tanto che abbiamo inserito la delega al Benessere animale che a Monserrato non c’era mai stata. Ringraziamo tutti i volontari che si sono occupati della colonia e che potranno continuare a farlo in un luogo più sicuro, ma la colonia appartiene al Comune e la responsabilità ricade sul sindaco, che ha sentito la direttrice del Servizio Veterinario e avuto la relazione che autorizza lo spostamento. Il provvedimento è necessario per ragioni di interesse pubblico, c’è un investimento di 10 milioni di euro per la riqualificazione dell’area che non può essere bloccato. Ci chiediamo se si voglia davvero tutelare gli animali o ci siano ragioni politiche per alzare un polverone su una situazione già risolta».

Ma la battaglia degli animalisti non si fermerà.

La Leidaa

«Sono stata sul luogo e ho visto la magnifica struttura pronta e attrezzata, basta guardarla per rendersi conto che il sito non è idoneo, e ce lo ha confermato il parere di un etologo», ironizza la coordinatrice Leidaa Anna Rita Salaris. «Andremo avanti in tutte le sedi opportune: ho già interessato i Ministeri della Salute e dell’Interno, sto preparando un esposto alla Procura della Repubblica e ho richiesto l’intervento del Prefetto, per trovare una sistemazione a norma per gli animali e per mediare con l’amministrazione per istituire il tavolo tecnico da noi richiesto».

RIPRODUZIONE RISERVATA