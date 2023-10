Ok al restyling della caserma, stanziati oltre 600mila euro 

Via libera al restyling della caserma dei carabinieri in via Milano. Le risorse stanziate nel bilancio comunale ci sono, 668mila euro, ora è arrivato anche il sì della Giunta al documento di indirizzo alla progettazione.

L’obiettivo - come viene ribadito nella relazione tecnica allegata alla delibera approvata dall’esecutivo comunale - è mettere in sicurezza tutto lo stabile di via Milano. Partendo dal piano terra con l’ingresso e lo sportello per le informazioni, ma la manutenzione si allarga anche al primo piano dedicato agli uffici e alla mensa, al secondo dove vengono ospitati - fra le altre cose - gli archivi e un laboratorio fotografico, al terzo con la sala operativa e l’appartamento del comandante, e infine all’ultimo piano destinato agli alloggi dei militari. Dopo il primo sì in Giunta, ora si lavorerà alla definizione del progetto esecutivo, per poi affidare il cantiere di restyling.

Nel frattempo si attende che si concretizzi anche il trasferimento del commissariato di Polizia cittadino in via Boito. Il sì alla nuova sede - da quella attuale in via Firenze al rione di Santo Stefano - era stato ufficializzato lo scorso anno con la cessione a titolo gratuito dello stabile tra il Comune e l’Agenzia del Demanio. Accompagnata dal sì di Regione, Prefettura e Questura, e infine del Consiglio comunale. La finalità è doppia: far rinascere l’ex asilo dove da anni regna il degrado, e dare una sede dignitosa alla Polizia che da anni lamenta i disagi nella struttura di via Firenze.

