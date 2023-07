Ok al Puc, nuove case per 3500 abitanti 

Monserrato ha il suo Puc. Il Piano urbanistico comunale è stato adottato dal Consiglio, anche se non all’unanimità. Il prossimo passo è l’approvazione della Regione, con cui il Comune ha dialogato e che si mostra favorevole, pur dando qualche indicazione. Lo strumento cambierà volto alla città in senso meno restrittivo, nell’ottica di uno sviluppo commerciale e di un’espansione residenziale non di poco conto. Grande attenzione alle zone oltre la 554 (Su Tremini, S’Ecca e S’Arena, Terr’e Teula, vicino al Policlinico) dove verranno realizzati strade, sottoservizi, illuminazione e fogne. Si potranno sanare le case, costruirne altre e creare hotel, ristoranti, bar, farmacie, edicole e un ufficio postale. I Piani di risanamento, che senza Puc non possono andare avanti, permetteranno alle attività presenti e abusive di essere salvate.

La zona del Policlinico

Vicino al Policlinico, attorno a Su Tremini, possono essere costruite case per i parenti dei pazienti ricoverati che vengono da lontano, alloggi per studenti, bed and breakfast e altri servizi. Più vicino al Policlinico si potrà utilizzare un terreno di 43 ettari per un’area di grandi eventi sportivi, che ospiterà una piscina, un impianto di atletica, uno stadio, un circuito di moto, la Formula 3 o uno di go-kart. Nelle zone agricole il Comune incentiva le comunità energetiche e dialogherà con l’Università.

Camposanto e musei

Altre novità riguardano il cimitero, che potrà essere ulteriormente ampliato con un'area per le cremazioni. Si pensa di costruirne uno nuovo, se in futuro sarà necessario. E presto aprirà il museo delle Ferrovie della Sardegna e quello delle tradizioni vitivinicole.

L’orizzonte temporale

«Il Puc è pensato per un periodo di dieci anni», spiega il sindaco Tomaso Locci, «per rendere Monserrato più attrattiva per imprese e persone. Con la possibilità di costruire nuove case in terreni dove prima non si poteva, puntiamo ad avere 3.500 abitanti in più. In dieci anni la città può crescere notevolmente. Un team di esperti, coordinati dall’ingegner Renato Muscas, ha contribuito al risultato. Faremo di tutto perché sia approvato dalla Regione quanto prima». Locci risponde alle critiche di Monserrato in Movimento, che ha detto di non essere stata convocata per discutere il Puc. «Dopo aver votato no al Bilancio è chiaro che fanno parte della minoranza, e come tale sono stati trattati».

