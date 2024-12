Ok al progetto, piazza Gramsci  si rifà il trucco 

Piazza Gramsci a Sestu si rifarà il trucco. È pronto il progetto, approvato dalla giunta municipale. Il prossimo passo è la gara d’appalto. «Nel passato qui c’era il mercatino, punto di riferimento per la spesa dei sestesi. Ora i vecchi locali sono stati convertiti in uno spazio che verrà utilizzato per la socialità, da qui la decisione di rinnovare totalmente la piazzetta, più decorosa e fruibile per tutti», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita, «un progetto a cura degli uffici comunali, per un importo da circa centomila euro, che prevede nuove pavimentazioni e nuova scala d’accesso, una fontanella, nuove ringhiere a norma, nuove panchine». L'assessora al Verde Roberta Argiolas aggiunge: «arriveranno anche tre alberi d’arancio su lato strada e quattro di pepe rosa al centro della piazza, con un’ampia chioma che offrirà ombra e ristoro». Conclude la sindaca Paola Secci: «sarà un punto d’incontro per chi si recherà alla futura Casa della Musica, proprio di fronte».

