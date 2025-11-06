VaiOnline
Comune
07 novembre 2025

Ok al progetto per il restyling di via Paganini 

Al via l’iter del progetto per la riqualificazione urbana di via Paganini e dell’area verde di via Lussemburgo.

Per il primo intervento ci sono 100mila euro arrivati dalla Regione per sistemare la zona tra le vie Paganini, S’Arrulloni, Corelli e via Gabriel, attesa da anni dai residenti del quartiere di Is Arenas: fra gli interventi previsti c’è la manutenzione del verde, saranno installate nuove panchine, e realizzati percorsi pedonali senza barriere architettoniche, spazi per il fitness e aree destinate a scuole e associazioni. In via Lussemburgo invece nascerà un parco letterario con un investimento di 60mila euro: «L’area», veniva spiegato nella delibera di indirizzo, «necessita di un intervento di riqualificazione e riconversione in spazio verde pubblico, accessibile, sicuro, inclusivo e sostenibile. E rappresenta un’opportunità strategica per la creazione di uno spazio pubblico multifunzionale in grado di rispondere ai bisogni del quartiere».

