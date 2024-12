Ok al parco nell’ex aeroporto 

Da una zona in stato di abbandono a un grande parco con aree fitness, giochi e percorsi sensoriali. È arrivato il sì al progetto definitivo per la riqualificazione ecosostenibile dell’area dell’ex aeroporto, con i lavori che partiranno nelle prossime settimane e dureranno circa otto mesi. Il progetto è finanziato con un milione e mezzo di fondi Pnrr, grazie a cui, tra via Cesare Cabras e via Riu Mortu, sarà realizzato un vasto percorso urbano immerso nel verde, con zone attrezzate per il relax e l’allenamento.

I percorsi

L'idea alla base è quella di allargare la vocazione sportiva dell’area a un’idea basata sul più generale concetto di salute e benessere. Il parco sarà infatti organizzato secondo vari camminamenti. Quello principale si presenterà come un viale ombreggiato, con panchine e cestini, che consentirà di attraversare il parco e accedere velocemente alle varie uscite. Il “percorso vita” presenterà invece dieci “stazioni” attrezzate, che costituiranno un allenamento completo, dal riscaldamento fino alla fase di stretching. I diversi momenti delle stazioni saranno strutturati con attrezzi sportivi in legno, sedute e pannello informativo per spiegare come eseguire gli esercizi e dare altre informazioni utili sull’allenamento.

Sorgerà anche una passeggiata sensoriale, che attraverso piante e alberi da frutto mira a coinvolgere tutti e cinque i sensi. Tutti i percorsi sfoceranno nell’area mindfulness, una vasta piazzetta scavata di circa un metro rispetto alla quota del suolo: è pensata per effettuare esercizi di meditazione e respirazione, ma anche per organizzare piccole manifestazioni ed eventi. Ci sarà anche un piccolo boschetto dove potranno trovare posto tavolini per un’area pic-nic. Infine, verso gli hangar, sorgerà un giardino terapeutico in cui, con successivi finanziamenti, potranno essere posizionati una fontana, un orto urbano, un giardino fiorito e una pergola con piante rampicanti per creare una parte ombreggiata.

Il sindaco

«Un importantissimo progetto in una zona che aspettava una riqualificazione da vent’anni. Ci teniamo che l’area possa diventare un polo ambientale, ginnico e sportivo d’eccellenza», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Accanto, con un successivo progetto, sorgerà anche una struttura in cui verrà realizzato il museo multimediale dell’Aeronautica, altro investimento già finanziato».

