Ok al nuovo viale alberato tra Quartello e Pitz’e Serra 

Via libera al nuovo viale alberato fra via Cecoslovacchia e via Italia, che congiungerà dopo due decenni di attesa Quartello, a ridosso di via Fiume, con Pit’z e Serra. L’ok è arrivato ieri dalla riunione di Giunta con l’inserimento dell’intervento – del valore di 1,8 milioni – nella programmazione triennale. L’opera era stata finanziata lo scorso mese di febbraio con 600 mila euro di fondi regionali derivanti dalla legge di Stabilità 2023 e con un ulteriore milione e 200 mila euro a titolo di co-finanziamento provenienti dall’avanzo comunale.

«Lo schema di finanziamento complessivo è suddiviso in tre tranche», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Mauro Conti. «Oltre ai 600 mila euro regionali, ci sono i fondi comunali equamente suddivisi in 600 mila euro da destinare all’esecuzione delle opere e 600 mila per espropri. Uno sforzo imponente per l’amministrazione che intende mettere in atto una vera e propria ricucitura strategica del tessuto urbano della città. L’affidamento della progettazione esecutiva è prevista entro la fine dell’anno. Entro il 2024 Quartu avrà un nuovo ed ampio viale urbano alberato, con marciapiedi e piste ciclabili, percorribile in sicurezza anche a piedi».

RIPRODUZIONE RISERVATA