Ok al nuovo parco ad Ateneo 

Un nuovo giardino dove esisteva solo un’area degradata e incolta, un altro passo per una Sestu sempre più verde. L’ultima novità riguarda il quartiere Ateneo, nello spazio tra via Stoccolma, via Madrid, via Atene e via Lisbona. Lo annuncia una delibera comunale che prevede un investimento di 96 mila euro, ed è pronto il progetto. I lavori dovrebbero essere affidati a dicembre e iniziare entro gennaio.

Il progetto

«Con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare un’area degradata, è stato proposto un progetto che si può suddividere fondamentalmente in due macro aree funzionali immerse nel verde», spiega l’assessora al Verde Roberta Argiolas; «all'ingresso sarà presente l’area relax con prato, arbusti ed alberi per poi proseguire, attraverso un sentiero pedonale ad una piazza sovrastante, ricca di arbusti ed alberi dove sarà possibile installare dei giochi. L'intera area sarà dotata di illuminazione pubblica e impianto di irrigazione».

Novità molto attese dai cittadini. Se attualmente in questo spazio verde ci sono dei giochi, l’erba spesso cresce alta attorno, rendendoli inutilizzabili. Manca un camminamento e sporgono pericolosamente tombini e condutture. Qualche volta c’è chi butta rifiuti, e non di rado qualcuno approfitta del fatto che il posto è poco frequentato per parcheggiare l’auto. Insomma una sorta di zona franca. Una situazione dovuta anche alla storia, complessa, di Ateneo. Come spiega la delibera, l’azienda che ha costruito il quartiere non ha rispettato tutti gli obblighi contrattuali e la causa civile ha portato ad un rimborso dall’assicurazione di circa 400mila euro. Una situazione che si trascinava da anni ma finalmente si sta risolvendo, e ora spetta al Comune completare le opere.

I residenti

«È una buona notizia ma non basta», commenta Marco Cinelli, portavoce dei residenti Ateneo, «anche i campetti sportivi vicini sono in abbandono, poi servirebbero nuove aree di sosta, data la mancanza cronica di parcheggi, e sistemare l’incrocio con la ex provinciale 8». Non è escluso però che il resto dei soldi siano usati proprio per queste opere. «La nuova area verde di Ateneo fa parte di un programma di valorizzazione e riqualificazione di aree spesso incolte e in situazione di degrado», continua la sindaca Paola Secci, «pensiamo al Parco della legalità, alla piazza della Musica e alla nuova zona verde in via Verdi».

