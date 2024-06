Ok al maxi progetto delle piste ciclabili 

Via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per il serpentone ciclabile che attraverserà Selargius, già finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno dell’anello sostenibile nella Città metropolitana. Il documento tecnico, proposto dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici, è stato appena approvato dalla Giunta.

Sei chilometri di percorsi per le bici - a doppio senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli - da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana di via delle Camelie. Si parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, lungo il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuare nella pista già esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie sino alla fermata della metropolitana.

L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. Definiti anche i tempi per il via ai cantieri, legati all’iter da seguire per i progetti del Pnrr: entro dicembre l’affidamento dei lavori, a giugno del 2026 - salvo imprevisti - la rete ciclabile cittadina sarà completata.

