Ok al garante dell’infanzia 

Via libera al regolamento per l’istituzione del garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, votato all’unanimità dal Consiglio comunale. Un documento definito dalle commissioni Pari opportunità e Servizi sociali, «nato dall’esigenza di dotarci di un esperto che si occupi di vigilare sul rispetto dei diritti dei bambini, per evitare qualsiasi tipo di discriminazione o presunta violenza», ha spiegato Elisa Usalla, presidente della commissione Pari opportunità. Una figura che ora spetterà al sindaco nominare.

