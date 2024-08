Ok al decreto miniere, l’Isola nel mirino 

Il “Decreto miniere” è legge e ora l’Isola rischia un nuovo assalto. Quello delle compagnie di estrazione mineraria. Il Senato ha detto sì ai diciotto articoli per rilanciare le miniere italiane e portare avanti la transizione energetica e digitale senza dipendere troppo da Paesi come la Cina o il Congo. Il decreto introduce procedure semplificate per gli iter autorizzativi dei progetti strategici al fine di centrare gli obiettivi europei del Critical Raw Materials Act .

I criteri

Per le 34 materie prime considerate critiche dall'Ue va raggiunta l'estrazione di almeno il 10% del consumo annuo dell'Unione, la raffinazione di almeno il 40%, il riciclo di almeno il 25% e l'import da un singolo Paese di non oltre il 65%. Il Governo spiega che il decreto interviene sia sul lato della domanda, con lo studio del fabbisogno nazionale e il monitoraggio dell’approvvigionamento, di cui si occuperà un nuovo Comitato tecnico, sia sul lato dell'offerta.

Su questo fronte, al centro c'è il Programma nazionale di esplorazione, realizzato dall'Ispra a partire dall'aggiornamento della carta mineraria nazionale. Va completato entro entro il 24 maggio 2025 e aggiornato ogni 5 anni. Secondo i dati dell'Istituto, in Italia ci sono numerosi giacimenti di materie prime critiche come litio, rame o manganese, anche se al momento se ne estraggono solo due: feldspato e fluorite. I progetti riconosciuti come strategici dalla Commissione europea avranno accesso a punti di contatto dedicati nei ministeri e ad autorizzazioni rapide. Il ministero dell'Ambiente è competente per le autorizzazioni all'estrazione (in 18 mesi al massimo) e al riciclo (entro 10 mesi). Il ministero delle Imprese per quelle alla trasformazione (entro 10 mesi).

Risorse

Per incentivare i progetti nazionali e assicurare l'approvvigionamento da paesi terzi interviene anche il Fondo nazionale made in Italy, che parte da un miliardo di euro e sarà alimentato anche da un nuovo sistema di royalty. Il modello è quello per gli idrocarburi, con royalty tra il 5 e il 7% del valore del prodotto da ripartire tra lo Stato, che le reinvestirà nel Fondo, e le Regioni, che potranno destinarle a misure compensative per i territori. «L'Italia è all'avanguardia in Europa nel garantire le materie prime critiche necessarie», ha dichiarato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Guerra aperta

Già però la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, ha annunciato che impugnerà il testo alla Corte costituzionale vista la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale in materia di cave e miniere. La Sardegna aveva chiesto, senza successo, di prevedere il parere vincolante delle Regioni sul piano nazionale e sull'iter autorizzativo dei progetti. Il decreto mina, per Todde, la possibilità per i sardi di «tutelare ambiente e paesaggio».

L’Isola è infatti ricca sia di cosiddetti “materiali critici” che delle più preziose “terre rare”. Tra questi la fluorite estraibile anche nella miniera del Gerrei di Genna Tres Montis, che rientrerà in piena produzione al termine dei lavori di ristrutturazione e rappresenterà una delle più importanti d’Europa. Ma nel mirino finiranno anche i depositi di rame, tungsteno e cobalto, tutti documentati nell’Isola.

