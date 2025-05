Ok al contratto per sostituire i giochi nei parchi 

La sostituzione dei giochi nei parchi cittadini viene affidata alla società che si occupa della manutenzione del verde in città, Avr. Una modifica contrattuale decisa dal settore Ambiente per accelerare le procedure di acquisto e installazione, a seguito del recente stanziamento in bilancio di 350mila euro ricavati tra i fondi nell’avanzo di amministrazione.

Modifica del contratto triennale in corso d’opera al fine di «procedere alla sostituzione dei giochi per i quali non sia fattibile la riparazione, e di dotare il patrimonio comunale di attrezzature ludiche di nuova concezione ed inclusive e per garantire la fruizione in piena sicurezza», si legge nella determina comunale. Il programma prevede la sostituzione di 39 giochi per bambini ormai obsoleti e potenzialmente pericolosi, dislocati in diverse zone della città: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino allo spazio recintato più grande, il Parco Europa. Il piano interessa quindi sia il centro abitato che i territori extraurbani, quindi, lì dove i giochi attualmente sono transennati e che - imprevisti permettendo - dovranno essere sostituiti entro l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA