Ok al Centro per la famiglia a Flumini 

Il centro per la famiglia si trasferirà nello stabile di via Mar Caspio 12, un tempo guardia medica dedicata ai quartesi che vivono oltre il centro urbano. Un servizio delle Politiche sociali che abbraccia tutti i Comuni del Plus Quartu-Parteolla, ospitato da mesi in uno stabile in affitto a due passi da via Fiume, che in futuro troverà spazio nel cuore di Flumini.

Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera alla nuova sede: ci saranno uno sportello psicologico per le famiglie, uno spazio neutro per gli incontri protetti fra genitori e figli che vivono situazioni di conflittualità, ma anche un centro dove poter iniziare un nuovo percorso di vita, ricorrendo all’adozione di un figlio o all’affido familiare. Sì anche al progetto del centro di aggregazione finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, poco più di 3 milioni, inizialmente previsto in via Mar Caspio, che verrà concretizzato nell’immobile comunale di via Monsignor Angioni, nel centro città.

«Gli uffici hanno valutato la nuova sede più funzionale in quanto la presenza di spazi molto più ampi e organizzati», viene spiegato nella delibera, «consente soluzioni flessibili che non necessitano di laboriosi progetti di ristrutturazione».

