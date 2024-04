Ok al bilancio, manovra da 43 milioni 

Politiche sociali, lavori pubblici e ambiente. Anche quest’anno il bilancio approvato giovedì notte in Consiglio comunale – l’ultimo di questa Giunta – si concentra in gran parte su questi tre settori, per i quali i soldi a disposizione sono gli stessi del bilancio precedente. Nella manovra da 43 milioni di euro c’è stato un taglio agli investimenti sugli spettacoli per dare invece più spazio allo sport e alla scuola.

In particolare, per la scuola il Comune può contare su un contributo regionale di 112 mila euro per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e supporto allo studio.

Sempre dalla Regione sono arrivati soldi per il piano di assetto idrogeologico (30 mila euro totali per il triennio 2024-2026, che è quello su cui si basa la manovra di bilancio appena approvata) e 115 mila euro per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti di via Riu Mortu e di Riu Saliu.

Le entrate

Grazie al recupero dell’evasione della Tari e dell’Imu si prevede di incassare un milione e mezzo di euro circa, che poi potranno essere investiti in vari settori. Dalle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada è prevista un’entrata per le casse comunali di ben tre milioni. Poi ci sono i finanziamenti del Pnrr utilizzati, tra le altre cose, per la riqualificazione dell’ex aeroporto militare (1,2 milioni), per il rifacimento dell’ex mercato civico (4,5 milioni) e per una comunità alloggio e un centro diurno per anziani. Maggiori entrate anche dalle sanzioni amministrative nel settore ambientale (abbandoni di rifiuti scoperti grazie alle telecamere).

«Abbiamo mantenuto le agevolazioni sulle nuove attività commerciali e sui nuovi insediamenti abitativi», spiega la presidente della Commissione Bilancio Ramona Perra. «Quest’ultimo bilancio rimane più o meno uguale ai precedenti, rispettando i programmi e le scelte di questa amministrazione. Abbiamo cercato di preservare gli interventi sulle politiche sociali visto l’aumento delle situazioni di difficoltà economica di molte famiglie».

La minoranza

Di bilancio «pieno di promesse» parlano dall’opposizione i gruppi Pauli Monserrato-La Svolta e il Movimento 5 Stelle: «Molte cose rimangono incompiute, la città merita di meglio», dicono.

Respinti quattro emendamenti presentati dal gruppo Monserrato in Movimento rispettivamente sul rafforzamento delle politiche giovanili, sull’istituzione di un bonus per i proprietari di immobili ad uso commerciale, sull’incremento di fondi per lo sport e l’istituzione di un concorso a premi nelle scuole sulla parità di genere e contro la violenza. «Siamo basiti, sono stati bocciati solo perché li abbiamo presentati noi, anche se erano molto importanti», dice il consigliere Nicola Mameli.

Il sindaco

Il primo cittadino Tomaso Locci replica: «Anche se come principi non erano sbagliati, le proposte degli emendamenti avrebbero avuto come conseguenza la carenza di altri servizi importanti. Il bilancio è equilibrato, non abbiamo aumentato nessuna tassa e veniamo incontro per quanto possibile ai cittadini».

