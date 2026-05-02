Ok al bilancio, la minoranza “salva” la seduta 

Qualche giorno fa a Guspini si è tenuto l’ultimo consiglio comunale “di peso”, con il bilancio approvato. «Se ce ne sarà qualche altro, sarà solo per questioni di routine», ha dichiarato la presidente del consiglio Mariangela Cambera. Una seduta che si è potuta svolgere grazie al senso di responsabilità del gruppo di minoranza, poiché i presenti della maggioranza non raggiungevano il numero legale per deliberare: assenti Atzei, Mele e Usai.

«Per senso di responsabilità siamo rimasti in aula e non siamo usciti: avremmo potuto alzarci dai banchi, ma abbiamo valutato che, a un mese dal voto e con una crisi politica interna alle sinistre già evidente, creare un’ulteriore crisi procedurale e lasciare conti indefiniti alla prossima amministrazione non sarebbe stato responsabile, né nell’interesse della cittadinanza e del territorio, che è sempre stata la bussola del nostro impegno. Ovviamente la nostra presenza fisica non ha nulla a che vedere con l’approvazione dei contenuti del documento in esame. Il nostro voto al rendiconto di gestione è stato fermamente contrario», ha dichiarato il consigliere di minoranza Marcello Pistis.

I punti all’ordine del giorno erano tre, tra cui, appunto, il rendiconto di gestione, approvato con i voti della maggioranza. Cambera ha ringraziato uffici, segreteria e segretario, ricordando l’assessore scomparso Marcello Fanari: «Grazie al quale sono entrata in amministrazione e ho scoperto un mondo nuovo». Un ringraziamento anche al sindaco per «la delega al Gal, una fucina di idee e volano per la nascita di imprese del settore agricolo ed extra-agricolo del territorio».

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