Il progetto
04 settembre 2025 alle 00:14

Ok ai voucher per adottare i cani randagi 

C’è tempo fino al 15 settembre per partecipare al progetto “Adotta un cane dal canile”, che prevede un incentivo, erogato sotto forma di voucher, a chi decide di adottare uno degli ospiti del canile Shardana convenzionato con il Comune.L’aumento del fenomeno del randagismo, che si intensifica nel periodo estivo, ha fatto sì che gli ingressi nel canile nell’ultimo periodo siano aumentati notevolmente, riducendo in maniera drastica i posti disponibili per l’accoglienza di ulteriori animali.

Per questo c’è la necessità di trovare una famiglia per i cani ospiti.Gli interessati potranno presentare istanza di «manifestazione di interesse per l’adesione al progetto tramite pec o con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune sino alle 14 del 15 settembre. L’amministrazione ha stanziato 20 mila euro per il progetto proprio per incentivare i cittadini e le associazioni animaliste, sia regionali che nazionali, all’adozione.

