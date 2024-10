Ok ai progetti per rifare i campi sportivi, caccia ai fondi 

Un presente di fango e altri problemi, un futuro di erba pulita e accessibilità. Questa è la speranza per due campi, quello da calcio in via Bologna, all’angolo di corso Italia, e quello da basket in via Ottaviano Augusto, a Sestu, dove giocano le società sportive Astro Basket e Polisportiva Calcio.

«I progetti di fattibilità tecnico economico sui campi che ho portato in Giunta la scorsa settimana hanno ottenuto l’approvazione, e ora li abbiamo candidati per ottenere un finanziamento da parte della Regione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. Tra i più attivi all’ascolto delle società anche l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau.

«Qui il campo si allaga ogni volta che piove, diventando inagibile», spiega Massimiliano Piras, responsabile del settore giovanile e allenatore. Mentre la Astro Basket vuole espandersi con un campo all’aperto da costruire nel terreno comunale vicino, dove è già situato un bar e altri impianti sportivi, e sarebbe accessibile a chiunque voglia fare due tiri. Ora non resta che sperare che i finanziamenti ottengano il semaforo verde. «Se ci finanzieranno queste opere potremmo migliorare l'offerta sportiva di questi sport che contano centinaia di iscritti, con una ricaduta positiva su tutta la comunità», commenta la sindaca Paola Secci.

