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28 aprile 2026 alle 00:23

Ok ai lavori sul ponte della morte 

Sbloccati i 3 milioni di euro per l’adeguamento della Villagrande-Tortolì 

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Il 29 marzo 2016, la Provincia di Nuoro indiceva la gara per l’affidamento della progettazione dei lavori per adeguare la strada provinciale 27. Da quella data sono trascorsi dieci anni e soltanto nei giorni scorsi, dopo una procedura-lumaca, la neonata Provincia dell’Ogliastra ha siglato la convenzione con la Regione per i 3 milioni di finanziamento. Risorse che, seppur esigue rispetto all’intero importo dei lavori preannunciati, stavano per andare in perenzione. Ossia, l’ente ha rischiato seriamente di perderle proprio per il mancato utilizzo destinato a realizzare il secondo stralcio dell’opera (il primo è stato consegnato in via d’urgenza nel 2023).

Procedura lenta

Sono passati parecchi anni da quando sono state compilate le prime scartoffie progettuali per la Provinciale 27, nel frattempo ribattezzata strada della morte. Tre operai egiziani sono le ultime vittime di un percorso trappola e ai limiti della sicurezza. L’incidente del 30 novembre scorso ha riaperto il dibattito sulla manutenzione della strada. Erano i giorni degli strali istituzionali fra le due province, con l’Ogliastra che accusava Nuoro di non rilasciare le risorse (18 milioni di euro) destinate proprio alla viabilità. Rivendicazioni che si sono rivelate legittime solo nei mesi successivi, quando Nuoro ha accreditato le somme sui conti della Provincia risorta.

Progetti alla mano

Sono quattro i tratti in cui si prevedono gli interventi: da Santa Barbara all’ingresso nord dell’abitato di Villagrande, il ponte di Sothai, dove il 30 novembre scorso hanno perso la vita tre operai egiziani, il terzo a Serra ‘e Muvrone e l’ultimo all’altezza della doppia curva di Tricarai. Gli anni d’attesa cominciano a essere parecchi, da quando i tecnici hanno elaborato il progetto il cui piano economico originario non è più sostenibile.

La svolta

La firma tra Provincia e assessorato regionale dei Lavori pubblici è uno snodo che Carlo Lai, vicepresidente dell’ente e consigliere con delega al Bilancio, ritiene fondamentale. «È un atto con cui compiamo un passaggio decisivo per garantire continuità a un’infrastruttura strategica per tutto il territorio. L’approvazione della convenzione con la Regione - spiega il sindaco di Jerzu - ci consente di consolidare il finanziamento del secondo stralcio e di proseguire un percorso avviato da anni. Parliamo di oltre 3 milioni di euro che rappresentano un investimento concreto sulla competitività e sulla coesione del territorio».

Ora, però, serve un cronoprogramma realistico: «L’abbiamo sollecitato. Dovrà essere coerente con la complessità amministrativa e tecnica di un’opera pubblica di questa portata. La Provincia - puntualizza Lai - è impegnata a rispettare gli obiettivi, ma è doveroso tutelare il territorio da rigidità burocratiche che potrebbero mettere a rischio risorse fondamentali per cause non dipendenti dall’ente».

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