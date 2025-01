Ok ai lavori per rifare la segnaletica 

La segnaletica, sia orizzontale che verticale, in diverse zone della città è ormai usurata. Non è raro imbattersi in strisce bianche scolorite e cartelli piegati su un lato o in cattive condizioni.

Per questo il Comune ha impegnato 20 mila euro per «interventi urgenti di fornitura e posa di segnaletica verticale e orizzontale, necessari al ripristino di segnaletica usurata e da sostituirsi e all’attivazione di nuovi impianti nel centro abitato», come si legge nel testo della determina firmata dal comandante della polizia locale Mauro Soru.

Oltre alla messa a nuovo dei punti più critici, verranno aggiunti nuovi impianti per migliorare le indicazioni fornite a pedoni e automobilisti e aumentare la sicurezza stradale. Il contratto con l’impresa designata per il lavoro è stato stipulato negli ultimi giorni del 2024. Una misura resa possibile anche grazie al reimpiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

