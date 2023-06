Ok ai lavori per rifare la ciclabile 

Nuovo look per il lungosaline di viale Colombo, grazie ad un restyling approvato ieri dalla Giunta comunale per mettere in sicurezza i percorsi pedonali all’ingresso della città. «I lavori partiranno dopo l’estate», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti dopo il sì al documento di indirizzo alla progettazione. Una manutenzione straordinaria nel tratto oltre il canale Perda Longa, «che versa in condizioni tali da determinare una potenziale situazioni di pericolo per l’incolumità dell’utenza», viene sottolineato nella delibera. I lavori si concentreranno nelle staccionate in legno e acciaio ai bordi della pista ciclabile e del percorso pedonale che costeggia Molentargius, ma anche nei tratti in marmo dove alcune lastre risultano lesionate.

A disposizione ci sono 80mila euro, erogati dal Governo come contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. «L’intervento ricadrà su un tratto di lunghezza di circa 600 metri lungo i quali sono posizionate delle barriere di sicurezza stradale in legno e acciaio che separano la zona veicolare da quella pedonale», viene spiegato nel documento di indirizzo. Le staccionate appaiono infatti «ammalorate dagli agenti atmosferici in più punti, in altri sono danneggiate dall’urto di veicoli». Gli obiettivi sono diversi: ripristinare i livelli di qualità e pregio dell’area e garantire maggiore sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti, e allo stesso tempo incentivare l’uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA