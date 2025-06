Ok ai lavori per rifare i marciapiedi 

Quattrocentomila euro per iniziare a risolvere un problema storico a Selargius: la presenza di percorsi pedonali a ostacoli in diverse zone della città. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto annunciato lo scorso anno per rifare i marciapiedi, atteso dai selargini e richiesto più volte a gran voce in Consiglio comunale. «Si parte con via Mazzini, via Vittorio Veneto e via Machiavelli, ma proseguiremo stanziando ogni anno un fondo dedicato in bilancio», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

I tempi

I lavori - finanziati con risorse comunali - dovrebbero iniziare entro fine anno. Gran parte del tesoretto stanziato servirà per mettere in sicurezza il marciapiede di via Machiavelli, nel quartiere di Su Planu, dove i metri da riqualificare sono decisamente superiori rispetto al tratto di via Vittorio Veneto e quello di via Mazzini. In ogni caso gli interventi previsti sono uguali per tutti: demolizione totale, e rifacimento con nuove rampe e scivoli per consentire a tutti il passaggio in sicurezza. «Partiamo dai marciapiedi che più volte diversi consiglieri e molti cittadini ci hanno segnalato perché dissestati e pericolosi», sottolinea l’assessore. Uno fra tutti quello di via Mazzini - al centro di una recente interrogazione del consigliere Franco Camba - utilizzato ogni giorno da chi va al poliambulatorio della Asl, e dagli utenti che frequentano la sede Caritas.

Le petizioni

Stessi lavori attesi in via San Luigi, dove un gruppo di abitanti ha presentato di recente una seconda petizione con un centinaio di firme, in via Deledda e via Ciusa - nella borgata Santa Lucia - in via Petrarca a Su Planu come più volte chiesto dall’esponente della minoranza Omar Zaher. «Tutte priorità a cui cercheremo di dare risposte», dice Argiolas, «non a caso abbiamo deciso di partecipare a un bando regionale che riguarda proprio i marciapiedi, e tenteremo di avere dei fondi dedicati per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In ogni caso la linea politica della maggioranza e della Giunta è di riservare ogni anno delle risorse in bilancio. Così come si sta valutando di attivare un servizio di manutenzioni per quegli interventi spot che non richiedono progetti ad hoc ma dei semplici lavori».

Il caso viale Trieste

Sullo sfondo ci sono poi i finanziamenti per sistemare i marciapiedi-trappola di tutta via Triste, e per realizzare quelli in via Nenni dove attualmente non esistono percorsi pedonali dedicati, con annesse piste ciclabili. Le risorse chieste alla Regione - 4 milioni per entrambi i progetti - sono state inserite nell’ultima finanziaria, ma ancora non incassate dal Comune. «Confidiamo ci vengano trasferite in tempi celeri», conclude l’assessore Argiolas, «si tratta di due interventi urgenti e attesi da tempo che vogliamo concretizzare».

