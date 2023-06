Ok ai lavori nell’ex asilo 

Approvato due giorni fa il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento nell’ex asilo di Via Donizetti. L’edificio, da tempo chiuso e in restauro, vedrà una manutenzione straordinaria delle facciate, con un nuovo “cappotto” termico, rifacimento dei cornicioni, la posa in opera di nuovi serramenti al primo piano. Prevista anche la riparazione o sostituzione delle soglie in marmo. L’intervento prevede una spesa di 80mila euro. I tempi non sono ancora stati definiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA