Ok ai lavori ma la scuola non chiude 

Tempo di lavori importanti per la scuola dell’infanzia San Salvatore, uno degli edifici scolastici più nuovi a Sestu, situato nella centrale via Laconi. Proprio la scorsa settimana è stato infatti approvato il progetto esecutivo di lavori di efficientamento energetico della struttura.

Gli interventi avranno inizio entro il 15 settembre, per una spesa di poco più di 130mila euro, con contributi forniti dallo Stato. Dicembre è la data di scadenza ultima per terminare tutte le opere, che prevedono un totale di trenta giorni lavorativi, almeno sulla carta. Quella di via Laconi è una delle scuole di costruzione più recente, con una struttura moderna e un bel giardino. Ma anch’essa ha bisogno di lavori che la renderanno più moderna e il momento sta per arrivare.

Tanti e molto complessi gli interventi che trasformeranno la scuola all’interno e all’esterno, come si può leggere nel progetto pubblicato online nell’albo pretorio sul sito ufficiale del Comune, consultabile da tutti.

Tra i lavori uno dei più importanti è la realizzazione del “cappotto termico” con la posa di pannelli isolanti ad elevata efficienza energetica su tutta la tamponatura esterna del primo piano, che poi verrà ricoperto con un intonaco colorato, mantenendo l’estetica dell’edificio. Poi la rimozione degli infissi che verranno sostituiti con nuovi, così come gli intonaci e le grondaie. Tutto per dare alla scuola un’identità più efficiente e funzionale, ma l’intento è quello di non interrompere mai le attività. I genitori potranno dunque iscrivere regolarmente i loro bambini.

«La scuola rimarrà aperta», garantisce la sindaca Paola Secci; «tutti i lavori sono compatibili con le lezioni, in piena sicurezza. I più intensi saranno svolti durante le vacanze natalizie. Questo è l’ultimo lavoro importante che parte nelle scuole di Sestu, dopo che tutte le altre sono già state efficientate. In ogni caso, se dovesse esserci la necessità, i bambini verranno spostati temporaneamente in altre strutture. Questi lavori sono importanti per rendere la scuola più sicura, con un risparmio economico importante dal punto di vista energetico e rappresentano un progresso anche per l’ambiente».

