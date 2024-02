Ok ai fondi per le case a misura di disabili 

È online sul sito del Comune il bando pubblico per accedere ai contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati riservato a tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio di Quartucciu che sono in condizioni di invalidità.

La Giunta regionale ha stabilito di ripartire gli stanziamenti annuali, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell’11 agosto 1989 (edifici ante 1989) e quelli i cui progetti presentati dopo tale data (edifici post 1989).

«Anche quest’anno il nostro comune attingerà dai fondi regionali - afferma l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu -, si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali e che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla Asl, che necessitano di avviare lavori nella propria abitazione».

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune, dove è possibile anche scaricare il modello della domanda che dovrà essere presentata, corredata di tutta la documentazione e con applicazione anche della marca da bollo. La scadenza è fissata per il prossimo primo marzo.

