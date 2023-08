Ok ai cantieri per i lavoratori licenziati 

Sì ai cantieri occupazionali in città per dare un impiego - anche se temporaneo - ai lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever, destinatari di procedura di licenziamento collettivo.

Il Comune aderisce al nuovo piano di intervento proposto dalla Regione (con la Direzione regionale della Protezione civile che avrà il compito di attuarlo, e il supporto dell’Aspal), e - con un contributo di 45mila euro - metterà in campo una serie di cantieri per garantire un’occupazione di alcuni mesi (al massimo 8) per un gruppo di ex lavoratori e lavoratrici da anni senza un impiego fisso. «L’amministrazione comunale, in linea con gli obiettivi del programma regionale e al fine di salvaguardare le professionalità dei lavoratori interessati», si legge nella delibera approvata dalla Giunta quartese, «intende procedere all’attuazione dei cantieri occupazioni mediante la presa in carico di alcune unità».

Ora spetterà ai dirigenti comunali dei settori Servizi tecnologici, Ambiente, Protezione civile e transizione ecologica, predisporre un progetto per l’adesione al programma dei nuovi interventi in favore dei lavoratori e delle lavoratrici destinatari di procedura di licenziamento collettivo attraverso nuovi cantieri occupazionali dedicati.

