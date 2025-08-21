VaiOnline
Sestu.
22 agosto 2025 alle 00:42

Ok agli interventi in piazza Ghandi 

Piazza Gandhi resta uno degli spazi più frequentati dai bambini sestesi, grazie alle altalene e agli scivoli che animano le giornate di gioco. Alcuni residenti, però, hanno segnalato come l’area presenti un aspetto meno curato rispetto alla vicina piazza Madre Teresa di Calcutta, dove non ci sono giochi ma la manutenzione appare migliore.
Una differenza che trova spiegazione nelle origini delle due aree. Come chiarisce l’assessora al Verde, Roberta Argiolas: «A differenza del parco antistante - spiega - frutto di un progetto redatto da un tecnico agronomo, piazza Gandhi è nata senza una pianificazione definita e conserva un aspetto più naturalistico e spontaneo. Con il nuovo appalto interverremo comunque sul pozzo e sull’impianto di irrigazione, entro novembre saranno ripristinati siepi e prato rustico». L’intervento previsto, spiegano dal Comune, punta a rendere l’area più verde e accogliente.

