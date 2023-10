Ok agli aiuti ai commercianti 

Contributi in arrivo per i commercianti di Selargius. Dopo quasi un anno di attesa, fra aumenti Tari prima, e i continui rincari sui consumi energetici poi. Le risorse sono state confermate con l’ultima variazione di bilancio passata in Consiglio comunale, 250mila euro in tutto, insieme ai 30mila euro destinati a una società esterna che si sta occupando del bando pubblico necessario per erogare i sussidi alle attività produttive cittadine.

Via libera

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato le linee di indirizzo sugli aiuti “de minimis” del Comune. Nella delibera viene sottolineata la finalità dell’iniziativa: «L’amministrazione comunale intende concedere alle imprese che rappresentano le piccole realtà del tessuto produttivo del territorio, un contributo a fondo perduto per compensarle dei maggiori costi subiti a causa del rincaro del prezzo dell’energia elettrica e limitarne gli effetti negativi». Un aiuto che lo scorso anno era stato promesso ai commercianti selargini dopo l’aumento della tassa sui rifiuti, poi trasformato in sussidio per il caro bollette.

I destinatari del contributo, oltre ad avere la sede in città, dovranno dimostrare di aver subìto - nel 2022 - un incremento del costo dell’energia rispetto all’anno precedente. Ma soprattutto dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, della Tari e dell’Imu, nonché impegnarsi a non chiudere l’attività nei prossimi sei mesi. E non devono avere contenziosi in corso con il Comune.

Affidamento esterno

Indirizzi di cui dovrà tenere conto la società cagliaritana che si sta occupando di redigere il bando. L’affidamento esterno - costato 30mila euro, e ritenuto necessario dall’amministrazione vista la carenza di dipendenti a disposizione - è stato criticato anche durante l’ultimo Consiglio. «Sperpero di soldi pubblici», hanno ribadito i gruppi di minoranza, «il bando poteva essere definito dagli uffici del settore Attività produttive così come succede in altri Comuni, avremmo risparmiato risorse che si potevano utilizzare per altre esigenze».

Definite anche le scadenze da rispettare: la prossima settimana verrà pubblicato l’avviso, tempo sino all’inizio di novembre per presentare le domande poi partirà l’istruttoria per l’ammissibilità. E infine a dicembre, se l’iter procederà senza intoppi, l’erogazione dei contributi ai commercianti.

