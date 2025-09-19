“Ohana Mana”, da Geremeas sino al Poetto 

Il vento ha deciso: la diciassettesima edizione della Ohana Mana Cup, la più antica gara internazionale di ocean racing d’Europa, si disputerà con partenza da Geremeas e arrivo al Poetto. Il calo del maestrale ha fatto pendere la scelta del Kauna Team, organizzatore con l’infaticabile presidente Guido Calì, sulla rotta migliore in queste condizioni meteo marine e alle 13.30 sarà dato il via da Cala Serena. L’arrivo dei migliori (dopo circa un’ora) allo stabilimento dell’Aeronautica Militare. Alla gara (inserita nel calendario internazionale della Icf e valida come campionato italiano assoluto del Csen) saranno presenti ben 10 nazioni con atleti di rilevanza mondiale, alcuni dei quali hanno scelto questa gara per preparare l’imminente mondiale di specialità di ottobre in Sudafrica. Tra loro gli spagnoli Marian Hernandez Vellisca e il più volte vincitore della gara Walter Bouzan Sanchez (iridato uscente in doppio misto); l’ungherese Adam Varga, due volte argento ai recenti mondiali sprint di Milano nel K1 200 e nei 5000 metri; i fratelli norvegesi Eivind e Amund Vold, il ceco Jakub Sindel, bronzo ai mondiali 2025 junior e lo svedese Joakim Lindberg, già campione mondiale di maratona nel 2023. ( c.a.m. )

