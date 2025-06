Oh, La Favorita del re di Castiglia! 

Venerdì alle 20.30, per il turno A, la Stagione lirica e di balletto 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari riprende con l’ottavo appuntamento; un titolo davvero imperdibile, la cui ultima esecuzione a Cagliari risale alla stessa Stagione 1910 al Teatro Civico della precedente Wally (115 anni fa!), se si esclude un’unica rappresentazione all’aperto nell’agosto 1932 all’Eden Park: La Favorita, dramma in quattro atti su libretto di Alphonse Royer, Gustave Vaёz ed Eugène Scribe, tratto dal dramma Les Amans malheureux, ou le Comte de Comminge di François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud, e musica di Gaetano Donizetti.

Il successo

Composta in francese nel 1840 nella forma del grand-opéra, La Favorite riscuote immediatamente enorme successo, a tal punto che, appena 10 anni dopo, girava in Europa già tradotta in molte lingue. A Cagliari viene proposta oggi la versione ritmica italiana di Francesco Jannetti che vede la luce nel giugno 1842 a Padova.

L’allestimento

Il sontuoso allestimento arriva dal Teatro Massimo di Palermo e risale al 2019 con le firme di Allex Aguilera (regia), Francesco Zito (scene e costumi) e Luis Perdiguero (luci). Una produzione classica, con un raffinato gusto per la spettacolarità che vuol rendere omaggio all’800 attraverso l’uso di accurate tele dipinte che ricostruiscono gli ambienti della vicenda con minuzia di particolari e spiccato amore per la ricerca storica. I costumi, eleganti e lussuosi, contribuiscono a creare un’atmosfera da tableau vivant, propria del teatro francese, senza mai scadere nell’eccesso o tanto meno nel kitsch.

Il podio

La direzione musicale è affidata a Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale che ritorna ancora una volta a Cagliari («una delle città che amo di più») a dirigere Orchestra e Coro del Teatro Lirico, dopo il successo di pubblico ottenuto nel maggio/giugno 2023 con La Traviata e nel marzo 2024 con Tosca. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Gli artisti

Le due compagnie di canto che si alternano nelle 8 recite, prevedono nei ruoli dei protagonisti: Damiano Salerno (6-8-11-13-15) e Jorge Nelson Martínez (7-10-12-14) (Alfonso XI); Nozomi Kato (6-8-11-13-15) e Emilia Rukavina (7-10-12-14) (Leonora di Gusman); Antonino Siragusa (6-8-11-13-15) e Matteo Desole (7-10-12-14) (Fernando); Ramaz Chikviladze (6-8-11-13-15) e Alessandro Abis (7-10-12-14) (Baldassarre); Andrea Schifaudo (6-8-11-13-15) e Carmine Riccio (7-10-12-14) (Don Gasparo); Michela Varvaro (Ines).

La genesi e la trama

Gaetano Donizetti smembra totalmente una sua opera precedente mai rappresentata, L’ange de Nisida, vi aggiunge parti tratte da altri suoi lavori teatrali (Adelaide, L’assedio di Calais, Il Duca d’Alba, Pia de’ Tolomei), procedimento questo abbastanza in uso all’epoca al quale lo stesso Rossini ricorse spesso, e consegna, all’Académie Royale de Musique di Parigi che gli aveva commissionato il lavoro, La Favorite che va in scena all’Opèra il 2 dicembre 1840. Donizetti realizza il suo grand-opéra con libertà, sottolineando più che la trama storico-avventurosa gli aspetti psicologici dei personaggi, per i quali ha a disposizione grandi interpreti, fra i quali spicca Carlotta Grisi - futura prima Giselle - che debutta proprio danzando in quest’opera. L’opera si svolge nel XIV secolo e narra la passione infelice tra il monaco Fernando, che per amore abbandona il monastero di Santiago di Compostela, e Leonora, la favorita di re Alfonso di Castiglia ( red. spett. ).

