Oh Fiorentina, in finale ci vanno gli spagnoli 

Fiorentina 2

Betis 2 dts

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongracic (1' sts Zaniolo), Comuzzo, Ranieri; Dodo (1' sts Colpani), Mandragora, Adli (1' st Richardson), Fagioli (43' st Folorunsho), Gosens (5' pts Parisi); Kean, Gudmundsson (5' pts Beltran). In panchina Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini. All. Palladino.

Betis Siviglia (4-2-3-1) : Vietes; Sabaly (41' st Bellerin, 7' sts Garcia), Bartra (13' st Mendy), Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Lo Celso (13' st Ezzalzouli); Antony, Isco, Fornals (1' pts Ruibal); Bakambu (1' pts Altimira). In panchina Adrian, Perraud, Ricardo, M.Gonzalez. All. Pellegrini.

Arbitro: Nyberg (Svezia).

Reti: pt 30' Antony; 34', 43' Gosens; 7' pt suppl Ezzalzouli.

Note: angoli 11-7 per la Fiorentina. Ammoniti Dodo, Fornals, Richardson, Natan, Kean. Rec. 3', 4' Spettatori: 21.379, incasso di 755.145 euro.

La Fiorentina va vicina alla rimonta, pareggia ma in finale di Conference League ci vanno gli spagnoli del Betis Siviglia. Al Franchi la gara termina 2-2: gli spagnoli passano in vantaggio, poi due gol di Gosens ribaltano il risultato e pareggiano 1-2 dell'andata ma nei tempi supplementari arriva il gol di Ezzalzouli che chiude il cammino dei viola che così non centrano la terza finale consecutiva.

Dopo i primi minuti di studio per entrambe le squadre il Betis (11'pt) cerca il gol con un tiro da fuori area: bravissimo De Gea che respinge. La risposta della Fiorentina arriva al 19'pt quando Kean calcia in porta ma la palla si alza troppo è termina sopra la traversa. E al 30'pt cala il gelo al Franchi per il gol del Betis Siviglia: Fagioli commette fallo su Lo Celso al limite dell'area, punizione calciata da Antony che prende il palo alla destra di De Gea e poi entra in porta.

La reazione

La squadra di Palladino reagisce e al 34' arriva il pareggio: angolo da destra di Mandragora e colpo vincente di Gosens. Il Franchi si infiamma, ma il Betis al 39'pt cerca subito di spengere con Isco che a rimorchio serve Carsoso che dal limite dell'area fa partire un tiro molto insidioso che e colpisce la traversa della porta difesa da De Gea. Tre minuti e la Fiorentina ribalta il risultato e ancora con Gosens, che su calcio d'angolo (questa volta dalla sinistra) svetta più in alto di tutti e batte Vieites.

Nella ripresa prima parte con le due squadre che cercano di scoprirsi meno, quindi anche avara di occasioni. Al 44'st De Gea grande protagonista: Betis in contropiede, Antony si accentra e tira ma il portiere viola riesce a respingere, la palla resta in area dove arriva Ezzalzouli e ancora una volta arriva una gran risposta del portiere spagnolo.

Supplementari per il risultato in perfetta parità dopo la gara di andata. Palladino gioca anche le carte Beltran e Parisi per Gudmundsson e Gosens.

Ma è il Betis a segnare al 98': Comuzzo sbaglia l'intervento davanti alla propria area, la palla termina ad Antony in corsa che dalla destra rimette al centro dell'area per l'accorrente Ezzalzouli che batte da due passi De Gea.

Un gol che chiude i sogni della terza finale consecutiva di Conference per i viola.

