Ogopogo, si parte! Sul palco Coez, Purple Disco e Dadà 

Parte oggi, all’arena della Fiera di Cagliari, l’Ogopogo Summer Festival. Tra gli eventi più attesi dell’estate, costellato di grandi nomi della scena indie, pop, rap e dance italiana ed europea, il festival vedrà come protagonisti della prima delle tre giornate Coez, Dadà e Purple Disco Machine. Lanciato sull’onda del nuovo singolo “Alta Marea” con Frah Quintale, Coez, classe ’83, da Salerno, porterà sul palco una scaletta fatta di grandi successi, come “È sempre bello”, “La musica non c’è”, “Le luci della città” e i brani dell’ultimo album “Volare”.

L’onore di scaldare l’atmosfera, alla cantautrice partenopea Dadà, con i pezzi dell’ep d’esordio “Mammarella”, intrigante sintesi di tradizione e contemporaneità, e Purple Disco, al secolo Tino Piontek, da Dresda, dj e producer di fama internazionale, autore, tra il resto, della hit mondiale “Hypnotized” con Sophie and the Giants. Ad aprire e chiudere la giornata, dalle 18 a tarda notte i dj set di Wedamnz, Agostinelli, Rick Sanders e Rovelli. (ci. me.)

