“Ogopogo” in laguna: c’è Purple Disco Machine 

Ve lo ricordate? Purple Disco Machine, pseudonimo di Tino Piontek, classe 1980, disc jockey e produttore discografico tedesco, ha raggiunto il successo nel 2020 grazie al singolo “Hypnotized”, prodotto in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants, e divenuto uno dei tormentoni internazionali dell'estate.

L’artista sarà in Sardegna il 7 luglio: è, infatti, il terzo protagonista annunciato del Festival “Ogopogo”, in programma a Pula. Un’ospitata di super lusso: il trionfo ai Grammy Awards come miglior remix non classico lo ha consacrato come protagonista indiscusso della disco music a livello mondiale. E dopo “Hypnotized”, anche “Substitution” sta infrangendo ogni record. Siete pronti a scatenarvi?

Così, la line up del Festival “Ogopogo” che avrà il suo centro sulla strepitosa laguna di Nora, si fa sempre più chiara con la coppia pop Coma-Cose e il rapper napoletano Luché. I biglietti sono già in prevendita.

