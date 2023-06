Ogopogo, il mare (su Nora) di musica 

È Mara Sattei la new entry del cartellone dell’Ogopogo Summer Festival, la neonata proposta nel panorama dell’intrattenimento isolano, che con questo annuncio fresco fresco va ad infoltire una line-up già ricchissima. Una ventata d’aria fresca, che nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio, porterà alcuni dei più quotati artisti italiani ed internazionali ad esibirsi nell’incantevole cornice naturale di Su Guventeddu a Nora (Pula), rilanciando gli eventi legati alla grande musica internazionale nella costa sud-occidentale dell’Isola.

In radio

«La località è incantevole, tra mare e pineta a qualche centinaia di metri dalle rovine di Nora, impossibile non innamorarsene», hanno raccontato gli organizzatori Marco Fenu e Matteo Carta ai microfoni del podcast di Radiolina “Unione Cult”, condotto dai giornalisti Francesca Figus e Francesco Abate. Organizzato con la partnership del Comune di Pula, della Città Metropolitana di Cagliari, TicketSms e Radiolina, media partner dell’evento, il festival sarà accessibile con tre tipologie di biglietti: regular, premium e galactic, maggiori informazioni e biglietti su ogopogosummerfestival.it e ticketsms.it.

Mostro marino

«Ogopogo è nato con l’idea di replicare i grandi festival che si trovano in giro per l’Europa, che non sono solo legati ai concerti degli artisti in cartellone, ma sono una performance che dura 12 ore al giorno, su 3 giorni, adatta a tante fasce d’età», hanno spiegato gli organizzatori. «Per questo lo abbiamo chiamato Ogopogo, come il mitico mostro marino canadese, non solo per il legame col mare, che è molto forte».

Il programma

Saranno due i palchi, uno immerso tra gli alberi e uno arroccato sul promontorio, con una visuale mozzafiato sulla costa, su cui si alterneranno artisti e dj set, dal pomeriggio, fino a tarda notte. Ce ne sarà per tutti i gusti, tra rap, pop, elettronica, nuovo cantautorato e anche qualche momento di puro surrealismo, con i live già annunciati di Coez, il dj, producer e hit maker tedesco Purple Disco Machine, Colla Zio e Dadà, previsti per la giornata di venerdì 7, seguiti, sabato, da quelli del rapper napoletano Luché, Mara Sattei, il re dell’edm Klingande, Valerio Lundini e i VazzaNikki con il loro «anticoncerto» e dal gran finale di domenica con Coma_Cose, la tech house di Hugel, Shiva, Pino D’Angiò, la cantante brasiliana Emmanuelle e molti altri: «Artisti locali, che sveleremo a brevissimo».

Non solo musica

Spazio, poi, anche all’intrattenimento, fra talk e comedy, per quello che si annuncia come un lungo weekend d’estate tra musica e mare, relax e divertimento, tutto da vivere nel villaggio circondato da bellezze naturali in cui perdersi, almeno per un po’, prima di godersi l’aperitivo al tramonto, qualche drink del buon cibo e tanta buona musica. Oltre all’area dei palchi, infatti, Ogopogo ha pensato per il suo pubblico un accesso dedicato alla spiaggia, con docce, spogliatoi e tutti i comfort, dove concedersi un tuffo rigenerante e non perdersi nulla della ricca scaletta delle giornate del festival. Esclusivissima, poi, l’area lounge, alla quale si può accedere con biglietto “galactic” o su invito: uno spazio immerso nel verde e direttamente collegato al backstage, dove vivere il festival da un punto di vista privilegiato. Per gli amanti del vivere lento, infine, il festival ha organizzato un’area relax & leisure, attrezzato con amache, divani e un giardino per le sessioni di yoga.

Il luogo

«Forse l’artista più grande che abbiamo in cartellone è la natura di Su Guventeddu, ma è anche una grandissima scommessa presentarsi in un parco immerso nella natura e andare a costruire da zero un villaggio, che sarà attivo 36 ore su 3 giorni», hanno concluso Marco Fenu e Matteo Carta. «Il dispendio di energie a livello organizzativo è elevato, ma c’è anche tanto entusiasmo per questo grande evento».

RIPRODUZIONE RISERVATA