Ognissanti, prezzi dei fiori alle stelle 

C’è chi ha affilato le armi e prova a risparmiare acquistandoli al supermercato. «Cinque euro di guadagnano, più o meno», dice la signora Mariella, 92 anni, mentre arriva al cimitero di San Michele. «Rose, orchidee, margherite e due girasoli, uno per mio marito, l’altro per mio figlio». C’è poi chi si limita ad acquistarne appena due o tre. «Tulipani grandi e colorati, quindici euro in tutto considerato anche due margheritine e quattro piccoli crisantemi e foglie verdi attorno. Non sarà tantissimo, ma non è poco. E comunque, questa è una ricorrenza importante per i nostri cari», dice Elena Spissu. I mazzetti da nove-dieci crisantemi per i loculi sono aumentati fino a 10 euro. Rose e ciclamini sono saliti del 30% rispetto allo scorso anno. L’anthurium vale oltre il 20% in più. E Le orchidee? «Alle stelle». Gli effetti dei rincari generali si riflettono sulla solennità di “Ognissanti” e della “Commemorazione dei defunti”: anche quest’anno, fiori e piante sono più costosi. «È vero, i prezzi sono cresciuti», riconosce Elisabetta Cabras, presidente delle imprese funebri che aderiscono alla Confcommercio, intervistata da Giuseppe Deiana e Simona De Francisci a Radiolina per “I conti di famiglia”. «Ma attenzione, non si pensi che i rincari sono decisi dal rivenditore finale», i titolari delle bancarelle, quindi,.«anche loro subiscono gli aumenti decisi all’ingrosso», aggiunge.

La giornata

Di solito semi-deserto, in questi giorni il parcheggio del San Michele (anche la stradina accanto) è completamente pieno. Carichi di piante, i fiorai fanno avanti e indietro tra le bancarelle, sfrecciando tra bambini che corrono, anziani che li rallentano e le auto che cercano di scambiarsi nel traffico dei parcheggi. Le code di fronte ai fiorai sono lunghe e ferme come tradizione, ma a cambiare, come detto, sono i prezzi. Giovanna chiede il prezzo delle rose più piccole «perché quelle più grandi costano troppo. E una volta sistemate nei contenitori della lapide, vanno bene comunque», dice. La signora Rita, invece, «i fiori li ho acquistati andata ad acquistarli in una rivendita in centro, non lontano da casa. Un po’ con l’idea di risparmiare qualcosa, un po’ per aiutare il commercio di quartiere. Alla fine quanto ha speso? «Trentacinque euro per garofani, margherite, crisantemi e foglie verdi. Non è poco, ma insomma ci può stare», risponde. Ci può stare per questa ricorrenza, spendere anche cento euro, se si ha la disponibilità per farlo. «Cento tondi tondi», dice la signora Giovanna, sulla scala mentre sistema i fiori sulla lapide della mamma. «Per lei lo faccio volentieri, però onestamente, non è tanto?».

I commercianti

In effetti, lo è. Anche se, osserva Matteo Vacca di Maluflor, bancarella a San Michele, «di fronte all’aumento anche di due euro delle orchidee, che non abbiamo deciso noi», stesso discorso vale per i garofani, «quest’anno ci sono produttori che hanno messo in vendita i mazzi misti colorati e composti anche a 8 euro, cioè due euro in meno dello scorso anno. Vanno molto le rose, noi abbiamo quelle colorate, per esempio, ma anche le orchidee con i brillantini che rappresentano una nostra innovazione», dice ancora. «A essere aumentati sono soprattutto i fiori che arrivano dall’estero, dall’Olanda, per esempio», dice Andrea Fenu, bancarella davanti al piazzale di San Michele. «Il “grosso” invece è rimasto tutto sommato nella media dei prezzi di tutto l’anno», aggiunge. Cosa va per la maggiore? «I crisantemi a mazzo, i garofanini, le roselline e i gigli: questi fiori sono una costante». (ma. mad. )

