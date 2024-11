Ognissanti, niente acqua in cimitero 

Niente acqua in cimitero alla vigilia del giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. In tanti ieri a Gonnosfanadiga hanno dovuto fare i conti con i rubinetti a secco. Il problema non sarebbe una novità ma si ripresenterebbe ogni volta che al camposanto aumenta l’affluenza di persone proprio come avvenuto in questi giorni. La questione è stata subito sottoposta all’assessore con delega anche al cimitero Andrea Sogus: «Siamo consapevoli della situazione di mancanza d’acqua nel cimitero, in particolare durante il periodo di Ognissanti, quando l’afflusso di visitatori aumenta notevolmente. Nonostante i nostri sforzi per rimediare al problema installando dei serbatoi, l’acqua disponibile non è ancora sufficiente. Attualmente, l’acqua viene prelevata dal pozzo nel piazzale della fiera e, mediante una pompa, inviata ai serbatoi del cimitero. Tuttavia, questa soluzione temporanea non riesce a soddisfare appieno la domanda di questo periodo». ( jo. ce. )

