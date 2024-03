«Ogni viaggio è una scommessa, siamo costretti a rinunciare  alle trasferte nella Penisola» 

La disavventura questa settimana è toccata alla società di calcio a 5 Domus Chia, costretta a rinunciare alla trasferta nel Lazio, dove domani avrebbe dovuto giocare contro il Conit Cisterna, per la mancanza di voli. Ma la società di Domus de Maria è solo l’ultima della lista. L’anno scorso la stessa sorte ha colpito anche l’Elmas calcio a 5. Ma spesso gli sportivi sardi sono costretti a trascorrere una notte in più in un hotel del “continente” prima di poter tornare a casa. Che siano studenti, lavoratori o atleti, i sardi continuano ad affrontare enormi disagi per i collegamenti con la terra ferma.

Le voci

«Il problema delle società sportive è lo stesso che hanno tutti i sardi: il sistema di continuità territoriale», tuona Antonello Frongia, direttore sportivo della squadra “Città di Cagliari”. «Quando è in programma la trasferta viviamo nel limbo. Se cerchiamo il volo a prezzo pieno lo troviamo a tutte le ore, cosa che invece non succede se cerchiamo le tariffe agevolate riservate ai residenti».

Insomma: accaparrarsi un biglietto aereo in regime di continuità territoriale è un’impresa ardua. «Sabato scorso non abbiamo trovato né un volo da Fiumicino con Ita né da Ciampino con Ryanair, abbiamo dovuto trascorrere una notte in più a Roma e questo significa oltre a spese extra anche una perdita di tempo», aggiunge Frongia che incrocia le dita per la trasferta di campionato del 23 marzo. «Le squadre però che devono arrivare in Sardegna non hanno lo stesso problema perché non viaggiano in continuità, pagano biglietti salati, ovviamente si lamentano, ma arrivano e partono quando vogliono».

I disagi

Una situazione kafkiana. Con le squadre obbligate spesso a bivaccare all’aeroporto. Oppure ferme in attesa che si liberino posti all’ultimo istante o addirittura obbligate a muoversi con voli diversi per rientrare nei costi e non rinunciare alla gara. «Quando abbiamo la trasferta passiamo ore e ore a cercare biglietti, soprattutto per il rientro», spiega Luca Fadda, presidente dell’Elmas calcio a 5, «con Ita per tornare in Sardegna c’è sempre un problema e spesso torniamo separati. Questa settimana per esempio su 14 ragazzi, 12 non hanno il volo di rientro, quindi dormiranno a Roma per tornare poi domenica». Un disagio che comporta un aumento di costi considerevole per le società.

Il diritto alla mobilità sembra ormai essere negato. «Non siamo riusciti a far partire i ragazzi», dice amareggiato Gianluca Ortalli, presidente del Domus Chia. «Partiamo sempre in dodici, ma per sabato l’agenzia viaggi ha trovato solo tre posti con rientro previsto addirittura per martedì. Ho avvisato la Federazione che pur comprendendo il disagio, ha comunque multato la società: 2 mila euro perché non disputiamo la partita e la sconfitta a tavolino». Allora perché non prenotare i voli con largo anticipo? «Non è facile poi cambiare il nominativo, non è detto che partano sempre gli stessi giocatori e il costo sale», precisa Fadda, «insomma, se non si può andare almeno a Milano o a Roma nello stesso giorno, vuol dire che è la continuità non funziona».

