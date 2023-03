«Ogni variazione sarà comunicata a tutti i cittadini» 

«Ogni novità, ogni cambiamento saranno comunicati tempestivamente ai cittadini», premette Alessio Mereu, assessore alla Viabilità. Perché ora che l’amministrazione ha dato il via (preliminare) alla fase dei grandi cantieri, c’è da gestire la parte relativa ai cambiamenti legati alla viabilità: non solo quella delle auto, ma anche quella dei mezzi pubblici. Tutti, naturalmente, guardano a via Roma (lato portici) e viale Trieste che appena chiuderanno rivoluzioneranno la viabilità in centro. «A parte le novità che sono già in vigore in viale Bonaria e che abbiamo già comunicato fin da subito, finché non chiuderemo le strade, non cambierà niente», spiega l’assessore. Ciò significa che «ogni modifica sui percorsi e sulle fermate degli autobus del Ctm» sarà intanto concordata preventivamente tra il Comune e l’azienda locale, «e attivata man mano che i cantieri procederanno», spiega l’assessore.

Sullo sfondo c’è la mappa interattiva che si potrà attivare con un qualunque smartphone che l’amministrazione sta costruendo («che presenteremo nei prossimi giorni», dice Mereu) per dare la possibilità a chi utilizza l’auto o i mezzi del Ctm di verificare in tempo reale tutte le modifiche alla viabilità. ( ma. mad. )

