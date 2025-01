«Ogni settore ospiti come una piccola Sardegna» 

Dopo gli oltre 1500 rossoblù presenti e festanti tra gli spalti dello U-Power Stadium di Monza, riparte la mobilitazione dei tifosi del Cagliari per la gara col Milan.

Sardi d’oltre Tirreno

Marta Lai e suo marito da Iglesias hanno già raggiunto la Lombardia per unire il tifo appassionato a qualche giorno di vacanza. Ma saranno soprattutto i sardi che vivono nella Penisola a invadere San Siro, domani sera. Come Valentina Mura, consulente finanziaria di 36 anni di Campi Bisenzio che fa parte del Cagliari Club Isola D’Elba. «Ero anche a Monza, sempre insieme a mio figlio Daniel che ha 8 anni, grande fan di Riva e Lapadula», tiene a precisare. Partenza presto, 3 ore e mezza di auto e poi l’incontro con altri amici tifosi rossoblù provenienti da Genova, per entrare poi tutti insieme allo stadio Meazza. «Ogni settore ospiti è come una piccola Sardegna, ci sentiamo una grande famiglia, è bellissimo», racconta la tifosa.

E non poteva non mancare il Cagliari Club Milano, col presidente Roberto Tola in prima linea. Ci sarà anche il Cagliari Club Romagna. «Partiranno sei dei nostri soci per Milano», afferma il presidente Fausto Barbarossa, rappresentante di 53 anni. «In genere ci diamo tutti appuntamento a Bologna e poi si va in auto o in pullman. Il tragitto dura diverse ore, ma si fa questo e altro per amore del Cagliari». L’aura del popolo rossoblù è talmente forte che «diversi romagnoli non sardi sono diventati tifosi del Cagliari e seguono la squadra in giro per l’Italia». Cagliari, non sarai mai solo.

