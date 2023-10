Ogni sabato e domenica un isolato resta senza corrente 

Da tre settimane, ogni sabato e domenica, in via Limbara si ripete sempre la stessa scena. Tra le 18 e le 18.20 l’intero isolato resta al buio: black-out di pochi minuti che si ripetono per due o tre volte, poi la situazione torna alla normalità. «Dopo l’ennesima interruzione, sabato abbiamo contattato l’Enel - racconta Enea Stocco, residente della zona - ci è stato risposto che si tratta di cali di tensione fisiologici, nulla di preoccupante». Ma tra gli abitanti della via la preoccupazione resta. «Questi continui sbalzi di corrente rischiano di danneggiare gli elettrodomestici - vanno avanti i residenti - E poi perché si verificano il fine settimana alla stessa ora? Casualmente domenica, dopo la segnalazione, non si è verificato nessun black out». ( m. g. )

