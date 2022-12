«Ogni ospedale ha la sua missione» 

Dobbiamo riconoscere a ciascun presidio ospedaliero presente, anche al più piccolo, la sua importante “mission” per la popolazione». Il neo-assessore regionale alla Sanità Carlo Doria in visita nella giornata di ieri nei presidi ospedalieri del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias, con queste parole sembra allontanare definitivamente le voci di chi sosterrebbe sia in atto un disegno per consegnare al Sulcis Iglesiente, un unico presidio ospedaliero fra i due attualmente presenti e che raffigurano i punti di riferimento per l’intera utenza del territorio. «Pertanto – ha detto -ogni risorsa andrà messa nelle condizioni di fornire il miglior servizio possibile, ragionando in un’ottica di pianificazione e sostenibilità».

Dobbiamo riconoscere a ciascun presidio ospedaliero presente, anche al più piccolo, la sua importante “mission” per la popolazione». Il neo-assessore regionale alla Sanità Carlo Doria in visita nella giornata di ieri nei presidi ospedalieri del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias, con queste parole sembra allontanare definitivamente le voci di chi sosterrebbe sia in atto un disegno per consegnare al Sulcis Iglesiente, un unico presidio ospedaliero fra i due attualmente presenti e che raffigurano i punti di riferimento per l’intera utenza del territorio. «Pertanto – ha detto -ogni risorsa andrà messa nelle condizioni di fornire il miglior servizio possibile, ragionando in un’ottica di pianificazione e sostenibilità».

La visita

A poche settimana dalla nomina appartenuta precedentemente a Mario Nieddu, Doria ha voluto osservare con i propri occhi le due strutture ospedaliere. Accompagnato dalla direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus, il sopralluogo è cominciato a metà mattina nell’edificio del Sirai ed è proseguito fino al tardo pomeriggio in quello del Cto.

«Un incontro atteso e che è stato proficuo. - ha sottolineato Giuliana Campus - Quella dell’assessore è stata una visita generale effettuata nelle due strutture. Ci si è soffermati in particolar modo, nell’analisi di quei reparti che stanno attraversando un periodo di criticità. Criticità che com’è ormai ben noto, sono poi derivate dall’importante carenza di figure mediche specialistiche, soprattutto di quelle deputate all’emergenza urgenza. Da diverso tempo stiamo quotidianamente affrontando questa tipologia di difficoltà. Auspichiamo di trovare delle soluzioni per riuscire a superare il momento, che è bene ribadirlo, è causato principalmente dalla mancanza di personale medico».

Il futuro

L’incontro fra l’assessore e la direttrice generale della Asl 7, non ha ufficialmente prodotto dei ragionamenti sul nuovo atto aziendale; il documento con cui verrà delineata la nuova organizzazione e articolazione dell’azienda sanitaria e che tanto ha fatto discutere i primi cittadini del territorio (22 su 23 hanno manifestato il proprio diniego alla bozza presentatagli) è al momento al vaglio della Regione e lo stesso Doria non entra nel merito dei particolari, piuttosto analizza in modo generalizzato, quale sia l’obiettivo da non perdere di vista, per tentare di risollevare le sorti di un sistema sanitario in difficoltà: «Oggi con gli atti aziendali, abbiamo possibilità di ottimizzare e razionalizzare in modo particolare le risorse - spiega l’assessore alla Sanità - riconoscendo a ciascun presidio ospedaliero una “mission”, descrivendo nel dettaglio “chi fa’ e cosa fa’” e tenendo come punto fermo due concetti rappresentati dalla qualità e dalla sicurezza. Le stesse qualità e sicurezza, sono le stelle polari che ci hanno guidato nella valutazione degli atti aziendali, riconoscendo anche al presidio ospedaliero più piccolo, la sua importante funzione per la popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata